Niet levensmoe, wel het omstreden zelfmoordpoeder in huis

Ximena

Door de suïcide van de jonge vrouw Ximena Knol in Uden, is er veel onrust ontstaan rondom de Coöperatie Laatste Wil. Terwijl de coöperatie niet betrokken is geweest bij dit sterfgeval. Maar de ouders van de Udense vinden onder meer dat door organisaties als CLW de drempel voor zelfmoord veel te laag ligt. Ze willen dat de politiek dergelijke middelen verbiedt.



,,Doodgaan is niet makkelijk", zegt CWL-bestuurslid Tessa de Jong daarop. ,,Voor iemand die ernstig lijdt, wordt de drempel niet lager. De ouders zijn in hun rouwproces de boosheid aan het richten op de coöperatie, maar wij staan langs de zijlijn. En wij kunnen ons moeilijk verdedigen. Ze heeft haar middel via Google opgespoord. Realiseer je wel: er zijn misschien wel 80 van dit soort poeders online te vinden."



De CLW heeft de afgelopen dagen veel steunbetuigingen gehad van leden, stelt de bestuurder. Die vragen zich af of de doelstelling - zelfbeschikking voor mensen die hun leven in eigen regie willen uitvoeren - overeind blijft staan. ,,We kunnen ze geruststellen dat dat het geval is."