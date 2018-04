Nieuwe wethouders in Uden geïnstalleerd

Column Mag het Zandsculp­tu­ren­fes­ti­val dit jaar haar lustrum vieren in Oss?

Ooit was het een prachtig kunstwerk, het zandsculptuur voor parkeergarage Bergoss en hotel De Weverij. Nu is er niet veel meer over dan een homp zand in een glazen kast. Een overblijfsel van het Zandsculpturenfestival Brabant. En hoewel woorden als 'zand' en 'strand' prima passen bij het huidige temperatuurtje, blijft het angstvallig stil rondom het jaarlijkse festival.