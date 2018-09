NK oriënteringslopen in Herperduin: hardlopen, snel kaartlezen en posten zoeken

HERPEN - Zo hard mogelijk van controlepost naar controlepost rennen, met een kompas en een routekaartje zodat je zelf je route uitstippelt. Dat is in het kort oriënteringslopen. Zondag werd in Herperduin het Nederlands Kampioenschap op de middellange afstand gehouden.

Michel van Dongen kan uren praten over de sport . Hij is organisator van het NK oriënteringsloop. Zondagochtend hebben Van Dongen en een collega al de controleposten uitgezet voor de lopers. Nu is het aan de deelnemers om die posten te vinden en ze op de juiste volgorde af te 'vinken'. Dat gebeurt met een chipje dat registreert wanneer welke loper de post bereikt heeft. „Er zijn verschillende routes, afhankelijk van welke afstand je loopt”, zegt Van Dongen. „Pas bij de start krijgen de lopers een kaartje met de controleposten en aanwijzingen waar ze zijn. Bijvoorbeeld in een dal in zuidwestelijke richting. Daarbij krijgen ze ook een kaartje van de route en dan is het aan de lopers zelf om te bepalen hoe ze het snel van post a naar post b komen. ”

En dan kan het zo zijn dat je voor de korte route door het losse stuifzand van Herperduin moet, maar dat het toch verstandiger en sneller is om in zo'n geval over de paden te blijven lopen. „Dat is het leuke van oriënteringslopen. Je kunt een heel snelle loper zijn, maar je moet ook kaart kunnen lezen.”