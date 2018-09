Oldtimer-caravans overspoelen Schaijk en Zeeland: 'Prachtig, zo'n wagen met een geschiedenis'

SCHAIJK/VORSTENBOSCH - Het kan bijna geen toeval zijn, maar dat is het wél: komend weekend zijn in de regio twee landelijke oldtimer-kampeerweekenden. De een met Magirus Deutz campers in Vorstenbosch, de ander met Mostard Yvonne caravans in Schaijk.

'Kun je daar écht in slapen? Dat is toch veel te klein.' Piet en Trudy van der Ven uit Zeeland krijgen het regelmatig te horen. Kamperen met een Mostard Yvonne caravan, dat hoort bij een manier van leven. Wie veel luxe en ruimte wil tijdens het kamperen, kan maar beter zo'n stralend wit modern ding kopen. Zij zweren echter bij hun Mostard Yvonne. Eigenlijk begon het met de oude Mercedes uit 1952 die Piet op zijn eenentwintigste kocht. ,,Ik heb hem helemaal uit elkaar gehaald en opgeknapt." Trudy: ,,Eigenlijk zijn we meer tentkampeerders, maar omdat we die oude Mercedes hebben, leek het ons wel mooi er zo'n oude caravan bij te hebben." Piet: ,,Ik vind de vorm prachtig en het past ook nog eens goed bij de auto."

Skelet

De Mostard Yvonne caravans werden tot 1973 geproduceerd in Dieteren-Susteren in Limburg. De caravans zijn allemaal vernoemd naar de jongste dochter van de bouwer: Yvonne Mostard. Ze vallen op door hun bijzondere vormgeving. Piet en Trudy van der Ven kochten die van hen -bouwjaar 1966- twintig jaar geleden. Vier jaar werkte Piet eraan en eigenlijk kan je inmiddels beter vragen wat er níet vernieuwd is. ,,Steeds als ik iets uit elkaar haalde, zag ik nieuwe dingen die aan vervanging toe waren. De zijwanden waren bijvoorbeeld óp. Aan de hand van de oude wanden heb ik een nieuw skelet gemaakt van hout en zo met nieuwe zijwanden gemaakt. Het middenstuk is wél origineel. Stapje voor stapje pas je steeds weer iets aan. Maar ik maak het wel zo goed mogelijk na."

Zijluifeltjes

Het gootsteentje, het koelkastje dat hij van een houten deurtje voorzag, de spiegel in jaren-zestig ovalen vorm met net zo'n mooie aluminium rand als alle kastdeurtjes hebben. Het gaslampje, de gordijntjes en, let op, onder de mat het originele veeggat ('Als we wegrijden, ligt er daaronder precies een bergje zand'). Op elk detail is gelet. Trudy: ,,Toen we 'm kochten, zat de originele voortent er nog bij. Met zijluifeltjes, je kon bij de Mostard Yvonne fabriek aangeven of je die erbij wou of niet. Maar die was echt helemaal versleten, dus ook de tent hebben we helemaal na laten maken."

Lantaarndak

En dus zitten ze hier nu voor hun caravan met voortent die allebei voor een groot deel nieuw zijn, maar er zéér authentiek uitzien. Het is alsof je echt vijftig jaar terug bent in de tijd. Alsof ze hun mooie nieuwe Mostard Yvonne caravan vorig jaar bij de fabriek bestelden. Piet: ,,Het interieur van de caravan was allemaal maatwerk. Zo ging dat. Je gaf door welke kleur stof je wilde, of je een hefdak of een lantaarndak wilde, dat soort dingen. En zelfs aan de buitenkant kon je je eigen stempel op de caravan drukken." Hij wijst naar de overkant van het veld, waar al een aantal zusjes van hun Mostard Yvonne staan. ,,Zie je die caravan daar? Met die blauwgrijze band en ook een blauwgrijs doek in het hefdak? Dat kon in elke gewenste kleur. Kon je 'm mooi in dezelfde kleur als de auto bestellen."

Iedereen is zaterdag van 10.30 uur tot 17.00 uur welkom om te komen kijken bij het Mostard Yvonne weekend in Schaijk op camping Hartje Groen.

Marja en Victor Roozen met hun Magirus Deutz Camper op hun camping Bij RooZen in Vorstenbosch.

Zestien jaar hebben Victor en Marja Roozen uit Vorstenbosch hun Magirus Deutz inmiddels. Maar pas sinds een half jaar kunnen ze ermee op pad. Magirus Deutz was een Duitse producent van vrachtwagens, brandweerwagens en bussen. Tegenwoordig worden ze vaak omgebouwd tot campers. En dat was precies was Marja en Victor Roozen ook deden. Victor stripte de oude brandweerwagen van binnen volledig, maar liet het exterieur zoveel mogelijk zoals het was. Hij spoot 'm wel in een lichtere tint in plaats van het donkere legergroen. Verder verhoogde hij het dak, maakte vier slaapplaatsen in de wagen, een zitje, een keukentje, een wc, en veel opbergruimte. Ook lieten ze alles opnieuw stofferen. Uren en úren werk zit erin. ,,En nu ben ik er nu nog een buitendouche bij aan het maken. Op zich heb je alles, dus kan je óveral kamperen."

Brandweerwagen

Ze vinden het prachtig, zo'n wagen met een geschiedenis. Victor wijst op een tekst aan de binnenkant van het portier. ,,Kijk, hij heeft nog als brandweerwagen in Schijndel gestationeerd gestaan. Dat vonden we wel bijzonder, toen we dat ontdekten." Maar met een druk eigen recreatiebedrijf en drie jonge kinderen was het wel eens moeilijk klustijd te vinden. In de afgelopen zestien jaar werd het opknappen van de wagen meer en meer een blok aan zijn been, bekent Victor. ,,Dan liep ik de schuur in en dan werd ik weer mee geconfronteerd. Toen we vorig jaar besloten hadden het Magirus Deutz weekend hier op onze camping te houden, was dat dus wel een mooie stok achter de deur. Ik heb er nog een nieuwe motor ingezet en nu rijdt ie echt als een moderne camper."

Praatje

Marja: ,,En nu kan het genieten beginnen. We zijn al een weekje weg geweest, méér lukte echt niet in het drukke seizoen. In het Franse Metz vielen we wel op ja. We stonden zelfs groot in de krant. Die maakte een artikel over kampeerders op de stadscamping. En onderweg kwamen er altijd wel een paar mensen een praatje maken. Leuk is dat, dat je wagen dat teweegbrengt."

Reizen

Hij: ,,We hebben het nog steeds heel druk, maar we zien de Magirus echt als familiewagen. Hij loopt met ons als gezin mee. De kinderen zijn nu dertien, negentien en eenentwintig. Prachtig toch, als die hem straks met hun vrienden en hun gezin gaan gebruiken? En wij, als we meer tijd hebben, dan gaan we er lange reizen mee maken." ,,Kijk", en hij laat een app zien: Park4night, met héél veel plaatsen in de wereld waar je gratis mag staan. Ik zie ons al aan de kust staan op zo'n plek, met uitzicht op de ondergaande zon. Wat wil je nog meer?"