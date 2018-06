Onderzoek naar stank bij Udens bedrijf waar dinsdagnacht brand woedde

Omwonenden hadden al eerder bij de gemeente geklaagd over stank rond het bedrijf. Volgens de gemeente zijn in de maanden mei en juni zes klachten binnengekomen. De gemeente heeft die doorgestuurd naar de Omgevingsdienst Brabant-noord (ODBN). ,,Naar aanleiding van die klachten zijn er controles uitgevoerd, maar de oorzaak van de stankoverlast is niet gevonden", aldus de gemeentewoordvoerster.

Omdat er volgens de gemeente al langer klachten binnenkomen en ook blijven binnenkomen, is de gemeente in overleg met de ODBN om te kijken hoe de oorzaak van de stankoverlast te achterhalen is.

Omwonende toeschouwers bij de brand vertelden ook over de stankklachten. Zij denken dat de afzuiginstallatie defect is en zij legden toen een verband met het uitbreken van de brand. Over die relatie kan de brandweer niks zeggen, Zij verwijst naar de gemeente. Die doet er vooralsnog geen mededelingen over.

Geen gevaarlijke stoffen

Door het vuur is de zogeheten 'badenhal', waar wordt ontlakt, zwaar beschadigd. Dat leidt ertoe dat de productie stil ligt. Hoe lang dat gaat duren was bij het bedrijf tot nu toe niet te achterhalen. Daar werd gewacht op de komst van een expert.