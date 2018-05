Ongeval op A50 zorgt voor file bij Nistelrode

Alle seinen op groen voor nieuw grand-café aan Plein 1969 Hees­wijk-Din­ther

2 mei DEN HAAG/HEESWIJK-DINTHER - Horecaondernemer Marco Verkuijlen van cafetaria Halte 5 heeft definitief een geldige omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuw grand-café aan het Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. Dit blijkt woensdag uit een uitspraak van de Raad van State. De bouw is overigens al in een vergevorderd stadium.