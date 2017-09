Oss jaagt op penaltywereldrecord, wethouder scoort eerste pingel

Peu­ter­speel­za­len en basisscholen Uden blazen sa­men­wer­kings­plan af

10:35 UDEN - Verregaande samenwerking tussen de Udense peuterspeelzalen SUP en de basisscholen van KIEM gaat niet meer door. Vorig jaar gaven SUP en KIEM nog aan die intentie te hebben, om te zorgen voor een zo goed mogelijke doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar in Uden.