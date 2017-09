Oss zet licht op groen voor plannen rond oude V&D

OSS - Het Osse college van B en W kan door met de plannen rond de voormalige V&D in de stad. Een politieke meerderheid zette het licht woensdagavond op groen voor plan Wal Kwartier, zoals het project is gedoopt.

In dat plan gaat onder meer de voormalige V&D plat om ruimte te maken voor nieuwbouw met winkels, horeca, woningen en cultuur. Onder meer de bibliotheek, het Stadsarchief, de Volksuniversiteit en het Popkollektief verhuizen in plan Wal Kwartier naar het stadshart. Het project kost de gemeente naar verwachting 10 miljoen euro.

Oss trekt samen op met de Van Deursen Group, pandeigenaar van de oude V&D. Een meerderheid van de raad ziet daar geen bezwaar in en wil door met het plan. Het officiële besluit valt over twee weken, als de gemeenteraad vergadert, maar de strekking werd woensdag al helder.

'De lat ligt hoog'

Coalitiepartijen VDG, CDA en VVD maakten zonder veel poespas bekend dat ze door willen met plan Wal Kwartier. De drie vinden het noodzakelijk dat er écht iets gebeurt in het stadscentrum en zien heil in het centrumplan. ,,Dit is hét moment waarop de raad het college een mandaat moet geven om verder te gaan met het centrum", vond Willeke Verhagen namens VDG, de grootste fractie in de Osse raad. ,,Er is nog een hoop werk te verrichten, de lat ligt hoog. VDG vindt het tijd dat er echt wat met de stad gebeurt."

CDA-fractieleider Mari van Kilsdonk liet weten dat ook zijn partij om is en op weg wil naar een 'bruisend stadscentrum'. ,,Om bij het einddoel te komen, moet je de eerste stap zetten. Vandaag zetten wij die stap." VVD deed daar nog een schepje bovenop. Henk Wijnstekers: ,,De partijen die nog twijfelen, twijfen aan zichzelf."

Tegensputteren

De politiek was niet unaniem, zoals wethouder Gé Wagemakers vooraf zo vurig hoopte. Oppositiepartij SP sputterde woensdagavond steviger tegen dan ooit in dit dossier. ,,Ossenaren mogen morgen in de krant lezen dat de raad akkoord gaat met het centrumplan zonder te weten dat de kosten voor hen torenhoog zullen zijn. De gemeente draagt miljoenen euro's bij, maar krijgt daar niets voor terug", zei fractievoorzitter Jan Zoll.

Hij sprak naar eigen zeggen met meel in de mond omdat hij niet mocht ingaan op financiële details, die de politiek in vertrouwen heeft mogen inzien. ,,De huurprijzen voor de culturele instellingen vallen vele malen hoger uit. De Van Deursen Group heeft binnen twaalf jaar zijn investering terugverdiend. De superhuur loopt dan nog gewoon door. Van Deursen is de grote winnaar en 'the winner takes it all'. De financiële gevolgen zijn voor de Ossenaren. Maar ja, die mogen dat niet weten. De prijs die betaald moet worden, is niet uit te leggen."

Gillen