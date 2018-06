Ossenaar krijgt werkstraf na betalen met vals geld

Jubileum Basis­school de Kiem in Heesch huldigt juf Wilma met muziek en workshops

14:03 HEESCH - Wilma Harpe van basisschool de Kiem in Heesch zit veertig jaar in het vak. Speciaal daarvoor houdt de school vandaag, vrijdag 22 juni, een muzikale dag. Want in de kleuterklas van juf Wilma gaat namelijk geen dag voorbij zonder te zingen.