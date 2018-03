Ossenaar voor zevende keer opgepakt voor rijden zonder rijbewijs

CDA sluit rij met presentatie partijprogramma in Oss

2 maart OSS - Vijf generaties van één familie namen vrijdagmiddag het eerste exemplaar van het Osse CDA-verkiezingsprogramma in ontvangst. Dat gebeurde in het Stadshart aan de Peperstraat. ,,Want het Osse stadscentrum is niet af als straks het UIThuis er staat", verklaarde lijsttrekker Mari van Kilsdonk de locatiekeuze.