Politie slingert filmende 'rampautomobilisten' op de bon op A50 bij Herpen

Tientallen bedrijven in regio werkten mogelijk met asbesthou­dend straalgrit

10:10 TILBURG - Zeventig Brabantse bedrijven en overheden hebben gewerkt met straalgrit dat mogelijk was vervuild met asbest. Dat blijkt uit een lijst die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft gepubliceerd. Onder die bedrijven en overheden zijn onder meer een autoschadedrijven in deze regio én de politie in Tilburg, de Brabanthallen in Den Bosch, DSM in Waalwijk en Aspen in Oss .