Peter van der Biezen (48) en Marij van Vucht (55) kennen 't Heike al uit hun kinderjaren. "En van de stroom die je kreeg als je dus van die hoge, ijzeren glijbaan ging. Dat wist iedereen in Nuland." Vijftig jaar geleden werd 't Heike opgericht door vrijwilligers. De zusters van de Choorstraat stelden een stuk grond beschikbaar om daar iets voor de jeugd te organiseren. "Dat werd 't Heike: een speeltuin met een hertenkamp," vertelt Van Vucht. Ook Van der Biezen heeft warme jeugdherinneringen aan de speeltuin. "Alle kinderen kwamen hier op zondag. Je had ook verder nergens iets. Nu is er in elke wijk wel een klimrek, maar toen niet."

Met zo veel grond en veel wensen van de vrijwilligers, was het eigenlijk wel logisch dat 't Heike uit zou breiden. Veertig jaar geleden kwam er nog een zwembad bij. Inmiddels doet het woord speeltuin 't Heike te kort. Het is een recreatiepark geworden. Daarom kan Van der Biezen het zich haast niet voorstellen, maar er zijn mensen die niet weten hoe groot het speelgebied eigenlijk is. "Het is hier en-en. We hebben gewoon de wow-factor. Zondag gaan we dat ook laten zien. We hebben een geweldige speeltuin die altijd toegankelijk is en daarnaast heel veel verschillende dieren. Denk aan vogels, kangaroes, kippen, muizen, eekhoorns, varkens, fazanten, kalkoenen, kippen, chinchilla's en geiten." Van der Biezen raakt er niet over uitgepraat. "We hebben ook prachtige hoge bomen, een educatief centrum. Je treedt hier echt een andere wereld binnen."