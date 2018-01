Reddingsbrigade Veghel en Uden is gered

Kinderafdeling Bernhoven vol met baby's die ziek zijn van RS-virus

15:34 UDEN - In de regio Oss/Uden/Veghel heerst een epidemie van het RS-virus. In ziekenhuis Bernhoven is negentig procent van de bedden op de kinderafdeling bezet door kinderen die flink ziek zijn door deze infectie van de luchtwegen.