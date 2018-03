Scouting Titus Brandsma Oss krijgt 10.000 euro van Duits bedrijf

De uitslag telt niet meer in het nieuwe pupillenvoetbal

10 maart ZEELAND - Plezier maken, lekker voetballen, een ochtendje gezelligheid. Daar draait het om bij de jonge voetballertjes die elke zaterdag hun wedstrijd spelen. Volgens de nieuwe regels van de KNVB voor het pupillenvoetbal is de uitslag niet meer belangrijk, een ranglijst is er niet. En eigenlijk is dat best fijn, vinden veel clubs.