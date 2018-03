Strijd tegen de plastic soep in Oss

Quote Het gaat erom dat kinderen leren dat ze niks weg moeten gooien. Helene van Zutphen, directeur Nederland Schoon

,,Opschoondag draait niet zozeer om het opruimen zelf, al is het natuurlijk fijn als het een keer goed opgeruimd wordt'' zegt directeur Helene van Zutphen van Nederland Schoon. ,,Het gaat erom dat kinderen leren dat ze niks weg moeten gooien. En dat andere mensen zien dat die rommel die ze weggooien door andere mensen moet worden opgeruimd. Dan denken ze misschien de volgende keer beter na voordat ze iets op straat of in de berm gooien.''

Plastic soep

Quote Mensen die buiten afval opruimen zijn niet meer mensen met een taakstraf. Iemand die buiten opruimt is goed bezig, het is een positief iets geworden. Helene van Zutphen, directeur Nederland Schoon Landelijk hebben zich rond de 130.000 mensen aangemeld om mee te doen met Landelijke Opschoondag, maar volgens de organisatie doen ook veel mensen mee zonder zich te hebben opgegeven. De populariteit van het opruimen van zwerfafval is volgens Helene van Zutphen te danken aan de positieve uitstraling die opruimen heeft.

,,Mensen die buiten afval opruimen zijn niet meer mensen met een taakstraf. Iemand die buiten opruimt is goed bezig, het is een positief iets geworden.'' En ook het woord plastic soep is onvermijdelijk verbonden aan de opschoondag. Het kleine plastic dat via de beken en rivieren naar de Maas en uiteindelijk de zee stroomt moet worden bestreden.

,,Waarom gaan ze niet bijvoorbeeld eerst met een ploeg mensen door de berm om zwerfafval op te ruimen voordat er gemaaid wordt'' vraagt Menno van der Most van Landschapsbeheer Oss zich af. ,,Al het afval wat er ligt wordt door de maaiers fijn gesneden, waardoor het veel moeilijker op te ruimen is en veel makkelijker in de sloot verdwijnt en in de plastic soep.''

Droom