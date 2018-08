Racen op solex als vliegend tapijt

Iemand moet het doen De dermato­loog: 'Natuurlijk is het soms smerig. Wonden zijn nooit leuk om te zien'

10:00 Er zijn van die beroepen waar mensen hun neus voor ophalen. Te vies, dodelijk saai of angstaanjagend. Maar het werk moet wel gebeuren. In de serie 'Iemand moet het toch doen', vandaag de dermatoloog of huidarts.