Toeristisch treintje van het TIM wil Megen en ommelanden op de kaart zetten

Het is niet zo dat ze er speciaal vanuit de streek rond Windsor in het graafschap Berkshire voor naar de Maaskant zijn gereisd. Maar de 45-jarige Engelsman Jasper Credland, zijn Japanse eega Hanako (44), dochter Nanami van tien en zoontje Nico (8) willen zo'n 'free ride' met het toeristische treintje uit Megen absoluut niet missen. En dus stappen ze, al een paar dagen te gast op de natuurkampeerterrein De Maasakker, deze eerste zondag van de maand in de 'tiny train' die dit keer naar Dieden en Demen tuft. Beautiful, luidt de slotconclusie na een uurtje. Helemaal top dus.

Maasmeandertreintje

De polder- en dijkroute in het gehuurde Maasmeandertreintje is een initiatief van het Toeristisch Informatiecentrum Megen (TIM). "Zijn we drie jaar geleden mee begonnen om niet alleen Megen maar ook Haren, Macharen, Demen en Dieden nog meer op de kaart te zetten", stelt Frans van Spijk, TIM-secretaris 'maar vooral vrijwilliger zoals zo velen'. Van april tot en met september kunnen belangstellenden gratis en voor nop instappen waarbij slechts een 'maar' geldt: "Vol is in ons treintje echt vol", lacht Frans.

Waar het treintje de eerste twee jaren zonder becommentariërende gids in de rondte reed, voorziet het TIM de passagiers vanaf nu wel van een heuse cicerone. Dit keer is het Eddy Muller, die zijn gehoor in geuren en kleuren verhaalt over de Acropolis-historie. Die zwaait naar de broedende ooievaars op de Gevangentoren. Die het gedenkteken aanstipt voor de drie in 1935 dodelijk door de bliksem getroffen werklui bij de Maaskanalisatie. Die alles weet over het natuurhistorisch en aardkundig belang van de Diedense Uiterdijk met watergentiaan, krabbenscheer, knikkende distel en holpijp. Die zomaar een stukje latijn ten beste geeft wanneer-ie de naam van stellingmolen Stella Polaris stante pede vertaalt in 'poolster'. En die op de terugweg uitlegt dat de Galgenstraat niet voor niets zo heet: "Hier werden in het verre verleden mensen opgehangen." Het applausje van de medereizigers na afloop is terecht.

Bezoekersaantallen