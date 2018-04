Udenaar Kevin van Lanen (19) wordt herenigd met zijn biologische familie

Osse Muifelbrouwerij sleept nu landelijke prijs in wacht met Zuster Agatha

10:25 ROTTERDAM - De Osse Muifelbrouwerij heeft opnieuw een prijs in de wacht gesleept met haar quadrupel Zuster Agatha. Op de vierde Dutch Beer Challenge in Rotterdam – de enige wedstrijd voor professionele Nederlandse bierbrouwerijen – won het bier in de categorie donker/gerstewijn een gouden medaille.