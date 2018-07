Vader en zoon betrapt tijdens stelen oud ijzer in Oss

Uden gaat onderzoe­ken of nieuwe carpool­plaats bij A50 mogelijk is

14:15 UDEN - De gemeente Uden gaat onderzoeken of er ergens in de buurt van de A50 een nieuwe carpoolplaats aangelegd kan worden. Burgemeester en wethouders melden dat in antwoord op vragen die Mirelle Klijs van Gewoon Uden daar over gesteld had.