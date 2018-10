Vallen en opstaan op podium ná 'camping Kandahar'

Ergens in de voorstelling salueert Erik Krikke als eerbetoon aan gesneuvelde soldaten. Onmiddellijk reageren militairen en oud-militairen in de zaal: ze staan op en salueren terug. Een bijzonder moment, omdat werkelijkheid en verbeelding zichtbaar samenkomen. Je realiseert je dat 'Operatie geslaagd' voor velen heel dichtbij komt. De voorstelling speelt 26 oktober in Oss.