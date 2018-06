Veerconflict: 'Met vijf cent is het opgelost'

Iedereen die deze woensdag overvaart tussen Maasbommel en Megen of tussen Appeltern en Megen krijgt een brief van FNV Havens in de hand gedrukt. Met uitleg over de acties voor meer loon door de schippers. De actie van woensdag en van komende zondag bestaat uit een gratis overtocht.

Vijf cent per overtocht extra betalen en de looneisen van de schippers zijn betaalbaar, verklaart Borneman.

Facebook

Op Facebook regent het negatieve berichten. De schippers verdienen riant en moeten niet zeuren, is de teneur. Borneman: ,,Stichting Maasveren heeft salarisbedragen in de pers genoemd die niet kloppen. De lonen zijn in werkelijkheid honderden euro's lager. En we hebben al negen jaar niets erbij gehad.''

De schipper wijst ook op de onaantrekkelijke werktijden. Niet alleen doordeweeks van negen tot vijf. Ook 's avonds, op zaterdagen en zondagen, op feestdagen.

Van de negativiteit merkt hij aan boord niet veel. De meeste reacties zijn positief. Alleen na de 24-uursstaking werd er wel geklaagd door de passagiers die flink moesten omrijden om op hun werk of school te komen.

'Van de zotte'

Borneman vindt wel dat het 'een beetje te lang' duurt. ,,Maar ja, je moet een keer staken, anders bereik je niets. Het is van de zotte dat het zo moet. We zijn toch allemaal volwassen mensen?'' Zijn schipperscollega in Appeltern: ,,De stichting houdt al twee weken radiostilte.'' Geluiden als zou FNV de schippers dwingen om te staken, verwijst Borneman naar het rijk der fabelen. ,,Over iedere actie wordt gestemd.''

Een moeder brengt haar kinderen van Maasbommel naar de basisschool in Berghem. ,,Ik begrijp heel goed waarom de schippers staken. Ze hebben al zo lang geen loonsverhoging gehad.'' Pontgebruiker Erik vindt dat de stichting genoeg biedt. ,,Vergelijkbaar met wat een buschauffeur verdient. Dat is reëel. Ik ben wel klaar met dat gestaak.''