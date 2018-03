Wie overviel zonnestudio in Oss? Dader staat op beeld

Auto belandt in sloot na botsing met busje in Geffen, bestuurder uit voertuig gehaald

19:29 GEFFEN - Een auto is maandag aan het einde van de middag na een aanrijding op de kruising Vreestraat met de Kruiskampweg in Geffen op zijn kop in de sloot beland. De bestuurder raakte hierbij lichtgewond.