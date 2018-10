Woningen in de regio steeds duurder, forse stijging in Veghel, Uden en Boekel

De woningmarkt in Veghel, Uden en Boekel staat flink onder druk. De gemiddelde vraagprijs steeg afgelopen jaar met maar liefst 10,8 procent (de hoogste stijging in Noordoost-Brabant, red.). En het aantal verkocht woningen daalde met 64 tot 646 in het derde kwartaal van dit jaar.

In de gemeenten Oss, Landerd en Bernheze was de prijsexplosie een stuk bescheidener: 6,7 procent. Den Bosch noteerde volgens de NVM een stijging van 7,5 procent. In Oss bleef het aantal verkochte woningen in de periode juli t/m september 2018 'stationair' met 434 stuks.

Uit de gegevens blijkt verder dat de liefhebbers van goedkopere woningen goede zaken doen in de Osse regio. Daar kost de gemiddelde koopwoning 276.000 euro, terwijl dat bedrag in de Brabantse hoofdstad maar liefst 315.000 euro is. In Veghel, Uden en Boekel zit de prijs met 298.000 euro op een gemiddeld niveau.

De krapte op de woningmarkt wordt veroorzaakt door twee factoren: huizenbezitters blijven - ondanks de lage rente - zitten. En het aanbod van nieuwbouwwoningen is (nog) te beperkt. Door de crisis van de afgelopen jaar is een groot aantal bouwplannen in de ijskast gezet.

Overuren

Bij het aantrekken van de markt duurt het echter enkele jaren voordat die huizen daadwerkelijk gebouwd zijn. Ook speelt een rol dat de aannemers momenteel overuren draaien, zodat écht nieuwe bouwplannen veelal vertraging oplopen.