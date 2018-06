Zorgkoepel Pantein slaagt er in om uit rode cijfers te komen

OSS/UDEN - Zorgkoepel Pantein - ook werkzaam in deze regio - is uit de rode cijfers. Zowel de zorgcentra van Pantein, thuiszorg als het Maasziekenhuis hebben over boekjaar 2017 geen verlies meer geleden. De Boxmeerse zorgstichting sloot 2017 af met 4,8 miljoen euro in de plus.