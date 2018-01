10-jarige Jules DJ draait voor 2500 feestvierders op Vorstival: 'Keifijn!'

We hebben een winnaar: Latin Food 4 You mag snacks verkopen bij winkelcentrum in Oss

26 januari OSS - Het was Latin Food 4 You dat de standplaatsloterij won en vanaf volgende maand elke woensdag bij winkelcentrum de Ruwert in Oss mag staan. Daar verkoopt eigenaar Erika Fekova uit Nistelrode Zuid-Amerikaanse hapjes en maaltijden.