100-jarige Jaan van Boekel uit Oss: 'Leeftijd komt met de jaren'

OSS - ,,Er is in Oss geen varken ooit zo oud geworden." Jaan van Boekel barst in lachen uit. Zoals ze eigenlijk om de paar zinnen wel doet. ,,Ge kunt wel gaon zitte greinze, mar daor hedde ok niks aon."

Honderd jaar is ze deze zaterdag geworden. Nog steeds wonend aan de Berghemseweg waar ze in 1918 het levenslicht zag, waar ze opgroeide, haar kinderen baarde en langzaam maar zeker oud werd. ,,'t is een ouw hutje, mar ik vuul me hier thuis." Jaan spreekt geen andere taal dan het Osse dialect.

Nee, natuurlijk is het leven geen voortdurend feest geweest. Haar eerste kind mocht maar vijf jaar oud worden. ,,Ik zie haar nog elke dag door het huis lopen, ook al weet ik dat ze er al zeventig jaar niet meer is." Ook het verlies van haar man Jas en zo'n beetje al haar generatiegenoten is geen pretje. Maar Jaan blijft het leven van de zonnige kant bekijken. ,,Ik ben dankbaar voor mijn twee jongens, die zoveel voor me doen."

Vooral dankzij haar zoons Henk en Sjef kan Jaan nog steeds in het eenvoudige arbeidershuisje aan de Berghemseweg blijven wonen. Ze zag achter haar huis de weilanden en korenvelden plaatsmaken voor fabrieken. En later zag ze die bedrijven weer plaatsmaken voor woningbouw. Ze herinnert zich nog hoe het tegenovergelegen café een broeinest was van de Bende van Oss, maar daar houdt ze anno 2018 nog steeds wijselijk haar mond over.