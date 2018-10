11 maanden cel voor serie inbraken in regio Oss

Enquête wijst uit: Osse centrumon­der­ne­mer blij met koopzondag en fietsver­bod

16 oktober OSS - Van de koopzondagen tot fietsen in het centrum: eigenlijk is de ondernemer in de Osse binnenstad best tevreden over de huidige koers. Dat blijkt uit een uitgebreide enquête onder honderd winkeliers. De resultaten werden donderdagavond gepresenteerd tijdens een drukbezochte bijeenkomst van het COO in de Groene Engel.