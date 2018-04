12 jaar voor Armen P., dader van dodelijke steekpartij in Oss

Stille Getuigen Osse wethouders nooit wegge­stuurd

7:56 OSS - Als in Oss straks de wethoudersposten worden verdeeld, hoeft geen enkele kandidaat bang te zijn binnen de kortste keren op straat te staan. Dat is een statistische zekerheid. Er is in Oss nog nooit een wethouder de laan uitgestuurd vanwege liegen, lekken van informatie, fraude of gebrek aan vertrouwen. Ook geen burgemeester. Als in Oss een bestuurder voortijdig vertrekt, doet die dat vrijwillig.