15.000 energieslurpende Nijmeegse huizen moeten in 2030 beter geïsoleerd zijn: hoe gaat dat lukken?

Wie stak 25-jarige bewoner Flora­liastraat in de nek? Bloedspo­ren wijzen op tweede verdachte

DEN BOSCH/HEESCH - Vier jaar cel. Dat eist officier van justitie A. Schmeets tegen de 49-jarige R.B. Hij stak volgens haar op 24 april 2021 zijn 25-jarige huisgenoot in Heesch met een mes in de nek: ,,Die steek had dodelijk af kunnen lopen.”

