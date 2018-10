58 'buurtwachters’ gaan in Osse wijk Ruwaard de straat op

De Ruwaard is de eerste wijk in Oss waar bewoners zelf op pad gaan om inbraken en andere criminaliteit in te dammen. Het buurtpreventieteam is een initiatief van wijkraad, wijkstichting, ONS welzijn, BrabantWonen, politie en de gemeente Oss. De deelnemers hebben afgelopen maand training van de politie gehad, waarbij vooral is uitgelegd wat ze wel en niet mogen doen. Groot verschil met initiatieven als het witte-voetjes-project is dat er in dit geval geen agent meeloopt.