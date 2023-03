65-jarig Ter Horst van Geel opent verbouwde Osse vestiging

Exact op 11 maart bestaat Ter Horst van Geel 65 jaar. Op 11 maart 1958 zijn de ouders van Jan en Peter ter Horst in Oss met een winkel begonnen. In 1963 zijn ze verhuisd naar een ander pand aan de Kruisstraat en in 1991 hebben de broers Jan en Peter ter Horst de winkel overgenomen.

Het kleding- en modebedrijf beschikt nu over twaalf vestigingen in onder andere Uden, Veghel, Ede, Doetinchem, Geldrop, Nijmegen, Wageningen en Zutphen. Bij het bedrijf werken nu 110 mensen. Peter ter Horst: ,,In onze branche is een 65-jarig bestaan best uniek. En zelf vinden we het ook bijzonder. Er is veel gebeurd. Denk alleen maar aan de komst van de internetwinkels en corona. We zijn blij dat we als bedrijf gezond en wel zo ver zijn gekomen.”