7 arrestaties in Oss om illegaal vuurwerk: 'Begin er niet aan, het is levensgevaarlijk'

Ongeneeslijk zieke Ben (59) had graag van elke klant afscheid genomen

12:02 OSS - Zaterdag 2 december was hij voor het laatst in zijn groentespeciaalzaak in de Krinkelhoek. Een moeilijk moment. De Osse groenteboer Ben de Bekker hoorde kort daarvoor dat hij ongeneeslijk was en sloot de deur definitief. ,,Spijtig dat ik niet van elke klant persoonlijk afscheid kon nemen."