9-jarige jat uit winkel in Oss en zoekt confrontatie met medewerkers

Borden geven razendsnel info over langzaam verkeer Oss

12 september OSS - Het is een bron van ergernis voor menig automobilist: het lange wachten door de werkzaamheden aan de Osse Julianasingel. Het leed wordt enigszins verzacht door vier interactieve borden op wegen richting het kruispunt. Daardoor weet je in elk geval waar je aan toe bent als je achteraan aansluit in de file. Achter de moderne panelen schuilt een ingewikkeld systeem.