A59 krijgt nieuw asfalt bij Geffen als antwoord op losse steentjes

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is het wegdek vernieuwd over een lengte van 600 meter. Te zien is dat op beide rijbanen en ook op de vluchtstrook nieuw asfalt ligt. Het herstelwerk is uitgevoerd in de nacht van maandag op dinsdag. In dezelfde nacht werd een oprit van de A59 bij Nuland voorzien van een nieuwe laag asfalt.