'Aangehouden Ossenaar schoot Peter Netten dood bij woonwagenkamp in Oss'

De 30-jarige Peter Netten werd begin deze maand midden in nacht doodgeschoten op de Hoogheuvelstraat in Oss, vlak voor een woonwagenkamp. Netten kwam die avond net van een familiefeestje vandaan. Hij zou het na afloop aan de stok hebben gekregen met een nog onbekende man, maar daar kan justitie inhoudelijk niet op in gaan. ,,Het onderzoek loopt." Het is ook niet bekend of dit de aangehouden verdachte is.

Gemoedelijk

Op zondagavond 3 juni, de avond van de dodelijke schietpartij, organiseert de familie Netten een groot feest in zalencentrum De Merx in Berghem. De oom van Peter viert zijn verjaardag en nodigt hiervoor circa tachtig familieleden en vrienden uit. Er heerst volgens de zaaleigenaar een gemoedelijke sfeer: er wordt gelachen, gedronken en op Nederlandstalige muziek gedanst. Tegen het einde van de avond klimt Peter zelf nog op het podium om een nummertje te zingen.

De politie is op de hoogte van dit feestje en heeft voor het onderzoek bewakingsbeelden opgevraagd. Op die beelden zou niets verdachts te zien zijn, verzekert een woordvoerder van de Merx in gesprek met deze krant. ,,We hebben de beelden netjes overgedragen aan de politie, maar daarop is helemaal niets te zien. Het was gewoon een leuk en gezellig feestje. Rond één uur ’s nachts ging iedereen weer rustig naar huis.”

'Deinst voor niemand terug'

Volgens verschillende bronnen is er na het feestje iets voorgevallen waarbij Netten betrokken is geweest. ,,Peter is geen makkelijke en zal voor niemand terugdeinzen”, vertelt een bron die nauw contact heeft met de nabestaanden. ,,Hij was een echte familieman die opkwam voor zijn geliefden. Dat is hem mogelijk fataal geworden.”

Na het feestje is Netten in zijn Audi gestapt en weggereden. Hij heeft iemand nog thuis afgezet en is vervolgens doorgereden naar de Hoogheuvelstraat. Zelf woonde hij elders in Oss, dus wat hij daar moest doen is onduidelijk. Vaststaat is dat Netten daar niet meer levend weg is gekomen. De Audi waarin hij reed wordt vlakbij zijn lichaam gevonden.

Voorgeleid

Een paar dagen na de schietpartij meldt een man zich op het politiebureau. Justitie laat niets los over de identiteit van de man en over zijn betrokkenheid, maar laat nu weten dat hij uit Oss komt en dat hij mogelijk diegene is die de fatale schoten heeft gelost.

Ondertussen is de verdachte al voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die zag voldoende ernstige bezwaren om hem langer vast te houden. Vandaag moet hij zich opnieuw verantwoorden voor de raadkamer voor een vordering tot gevangenhouding van drie maanden. ,,In het belang van het onderzoek en gelet op het feit dat verdachte in beperkingen zit, kan het OM op dit moment geen verdere inhoudelijke mededelingen doen.”

Uitvaart

Het onderzoek op het lichaam van Netten is inmiddels volledig afgerond. Zijn uitvaart kon daarom onlangs al plaatsvinden. Een witte koets met daarin het lichaam van het slachtoffer vertrok vanaf de Ruwaard en stopte onder grote belangstelling bij theater de Lievekamp in Oss. Verschillende volkszangers uit de regio waren hierbij aanwezig en brachten een eerbetoon aan de doodgeschoten Ossenaar.