Aangeslagen Stint-eigenaar richt zich tot klanten: 'Als het onze schuld is, nemen we onze verantwoordelijkheid'

Edwin Renzen, de baas van het bedrijf, laat weten dat er 'informatie is overgedragen'. ,,We blijven in contact en paraat om onze medewerking te verlenen", schrijft hij op de website van de fabrikant.

Omdat de onderzoeksresultaten nog niet bekend zijn, voelt Renzen niet de behoefte om zijn verhaal in de media te doen. Zijn telefoon staat sinds het drama roodgloeiend.

Grote impact

In een brief op de website laat Renzen wel doorschemeren dat het tragische spoorongeluk grote impact heeft gemaakt op hem en zijn werknemers. ,,Dit is het ergste wat een ouder kan overkomen. We leven ontzettend mee met de betrokkenen", schrijft hij.

Na het horen van het nieuws is Renzen onmiddellijk afgereisd naar Oss. ,,Dit deed ik omdat ik me betrokken voel en ik het gevoel had dat ik daar moest zijn op dat moment. Mijn collega heeft me gebracht. In de auto heb ik zoveel mogelijk telefoontjes beantwoord. We willen ook nu communiceren zoals altijd, open en eerlijk."

Behalve een bericht op de site, heeft Renzen ook een persoonlijke brief naar alle klanten van Stint Urban Mobility verstuurd. Daarin staat volgens Omroep Brabant dat Renzen alle verantwoordelijkheid neemt als blijkt dat het ongeluk in Oss te maken heeft met de kwaliteit van de Stint.

Kanttekeningen

Of dat zo is, moet de tijd uitwijzen. Gisteren kwam in elk geval het nieuws naar buiten dat twee belangrijke verkeersinstanties in het verleden kanttekeningen hebben geplaatst bij de Stint. Daarop heeft Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft laten weten dat de toelatingsprocedure voor de Stint tegen het licht wordt gehouden. Ze ziet echter geen reden om de elektrische bolderkar op de openbare weg nu ineens te verbieden.

In 2011 toonden de RDW en onderzoeksinstituut SWOV zich kritisch over de Stint. De RDW, de overheidsdienst die over voertuigregistraties gaat, merkte op dat het vervoersmiddel te breed is. Een Stint geldt als 'bijzondere bromfiets' en die mogen maximaal 75 centimeter breed zijn. De Stint ligt daar met 110 centimeter flink boven. Maar dat werd niet als onoverkomelijk bezwaar gezien, aangezien bakfietsen ook 150 centimeter van de weg mogen gebruiken.

SWOV had geen technische bezwaren, maar wel bedenkingen bij het feit dat ,,ieder persoon van 16 jaar of ouder zonder enige rijopleiding’’ tien kinderen zou kunnen vervoeren. De onderzoekers pleitten voor aanvullend onderzoek naar de eisen die aan bestuurders gesteld moeten worden.

Standaardtrainingen

Dat advies werd niet gevolgd. In plaats daarvan sprak het ministerie met de fabrikant af dat die standaardtrainingen aanbiedt bij de aanschaf. ,,Ook daarna blijft de mogelijkheid om bij de producent gratis trainingen te volgen, die in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland worden ontwikkeld'', schrijft de minister aan de Tweede Kamer.