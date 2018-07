Aanwonende Geffense Plas: 'Onverantwoord risico op bosbrand tijdens Fatality'

'De weersomstandigheden van de afgelopen weken hebben geresulteerd in een extreme droogte van dit gehele gebied, waardoor er een verhoogd risico bestaat op een bosbrand', schrijft de buurtbewoner aan de burgemeester van Oss. De man meldt dat onlangs nog een brand in het gebied is geblust. 'Afgelopen jaar begaf een zeer groot deel van de bezoekers van Fatality zich ook in het gebied van het Geffense bos en als gevolg hiervan was er op de dag na het evenement de nodige rotzooi, waaronder sigarettenpeuken, te vinden in het bos. Een dergelijke peuk kan onder de huidige omstandigheden uiteraard leiden tot een nieuwe bosbrand.'