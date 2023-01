Abel blijft in Nijmegen onverminderd populair als jongensnaam, Mila favoriet voor meisjes

Abel, een Hebreeuwse naam die adem betekent, blijft daarmee onverminderd populair in de Waalstad. In 2021 werd deze naam negen keer aan een Nijmeegse boreling gegeven, maar dat gold toen ook voor Benjamin, Noah en Sam.

In heel Nederland is Abel minder in trek; de naam werd 254 keer gekozen als roepnaam en staat daarmee op plek 49. Ter vergelijking: landelijk koploper Noah is afgelopen jaar 871 geregistreerd bij de burgerlijke stand.

De Nijmeegse jongens-top 12 bestaat verder uit Julian (10 keer gekozen), Liam (9), Daan, Jonas en Lucas (ieder 8 keer), Moos, Elias, Milan, Noud, Oscar en Otis (7).

Meisjesnamen

Mila, volgens de Nederlandse Voornamenbank Slavisch voor geliefd, is afgelopen jaar elf keer als eerste naam ingeschreven in het Nijmeegse gemeentehuis. In 2021 gebeurde dat nog zeven keer, toen was Nora het meest populair in Nijmegen. Die naam blijft populair, want dit keer hebben negen meisjes deze naam gekregen. Andere populaire meisjesnamen in de Waalstad: Cato en Roos (8), Noor, Julia, Sara en Yara (7), Lou (5) en Sam (3). Die laatste naam werd ook gegeven aan vier jongetjes.

Met 677 registraties was Emma vorig jaar de populairste meisjesnaam van Nederland. Mila staat met 624 vermeldingen derde op de nationale ranglijst, de nummer 2 is Julia (655).

Kijkend naar de meest gekozen namen in Nijmegen valt op dat er niet een klassieke allochtone voornaam in voorkomt. Vooral namen van vier letters doen het goed; Julian is de enige voornaam met zes letters in de top van de lijst, bij de meisjes is Julia met vijf de langste naam.

Genderneutraal

Voor het eerst heeft de Sociale Verzekeringsbank ook een landelijke top 10 van genderneutrale namen gepubliceerd. Net als in Nijmegen is Sam (7 keer gekozen) met 581 geregistreerde baby’s het meest populair (86 meisjes en 495 jongens). De nummer 2 en 3 zijn respectievelijk Isa (377, waarvan 325 meisjes) en Bo (305, 274).

In 2022 zijn in Nederland (tot en met november 2022) ruim 168.000 baby’s geboren, ruim 86.000 jongens en meer dan 82.000 meisjes.

Het aantal inwoners van de gemeente Nijmegen is afgelopen jaar met 31.500 personen gestegen naar 179.100 in 2022. Tien jaar eerder waren dat er nog 165.182, in 2002 telde Nijmegen 154.616 inwoners.

