Achter de meute aan door de Lithse polder

De klok heeft amper twaalf geslagen als bij café zaal De Leeuwerik aan de Gewandeweg in Lithoijen de eerste glaasjes sherry worden ingeschonken. Mannen en vrouwen in tweed jasje en witte rijbroek komen aanlopen op hun glanzende rijlaarsen. Het zijn leden van slipjachtvereniging Veluwe Hunt. Vandaag houden ze voor het eerst een slipjacht in de polder bij Lithoijen. Dat is een 'diervriendelijke' jacht, waarbij een 'meute' jachthonden een kunstmatig geurspoor van een vos volgt en de ruiters op hun beurt de honden volgen. Gedood wordt er dus niet. De slipjacht is afgeleid van de vossenjacht, zoals die vroeger in Engeland werd gehouden.