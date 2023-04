Achtervolging met 100 km/u door bebouwde kom Oss, bestuurder (43) moet nog celstraf uitzitten

BillyBird haakt af - Geffense Plas wordt geen ‘klein Hemelrijk’

GEFFEN - Was hij in januari nog serieus geïnteresseerd om de nieuwe uitbater van de Geffense Plas te worden, nu heeft eigenaar Ton Derks van BillyBird laten weten niet meer in de race te zijn. Hij vindt het investeringsrisico te groot.