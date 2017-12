Actiecomité 'Den Bongerd moet blijven' baalt van wethouder: 'Dit kan niet!'

Onderzoek naar koepel gesloten Luciakerk in Ravenstein met behulp van drone

11:28 RAVENSTEIN - Zo snel mogelijk uitsluitsel krijgen over de vraag of de Luciakerk in Ravenstein veilig is te betreden. Dat is het primaire doel van het onderzoek dat stucwerkdeskundige Wijnand Freling deze maand gaat uitvoeren in de kerk. Daarbij wordt onder meer een drone ingezet voor nauwkeurige inspectie op hoogtes tot 31 meter.