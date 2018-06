Acties van de veermannen van de Maasveren verharden

Dat laat FNV-woordvoerder Cees Bos weten na een 'werkoverleg' van de schippers. ,,We gaan gewoon verder. We hebben gekozen voor een weekje stilte voor de scholieren die toetsen moeten doen.''

Al bijna een maand voeren 24 veermannen van de vijf pontjes tussen Gelderland en Brabant actie voor een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden. Een eindbod van werkgever Stichting Maasveren werd door de bond van tafel geveegd. Een oplossing is zodoende nog lang niet in zicht. ,,We hebben het bestuur laten weten: de sleutel ligt bij jullie.''

Volgens Cees Bos was de werkgever goedkoper uit geweest, als hij had ingestemd met de eisen. ,,Dit kost de stichting 60 tot 70.000 euro. Dat is het bedrag dat nodig was om onze wensen in te vullen.''