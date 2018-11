Actievoerders kampje de Brasem dagen gemeente Oss voor de rechter: ‘Wij willen blijven’

OSS - De actievoerders op het woonwagenkampje aan de Brasem dagen de gemeente Oss voor de rechter. Ze willen koste wat kost op het kampje blijven, terwijl de gemeente hen heeft opgedragen om vrijdag te vertrekken. De ontruiming van het kampje is daarmee voorlopig van de baan. In elk geval tot na de uitspraak van de rechter.

Een kleine maand geleden streken acht caravans neer op de leegstaande woonwagenplekken aan de Brasem in Oss. De tientallen actievoerders, veelal geboren op het kampje, eisen een permanente standplaats. Door het jarenlange uitsterfbeleid van de gemeente Oss zijn er nu nog maar twee plekken bezet.

Op het kampje werd afgelopen vrijdag al een handhavingsbesluit afgeleverd. Daarin staat dat de ‘bezetters’ precies een week de tijd hebben om hun spullen te pakken. Zo niet, dan worden de caravans, tenten en andere spullen door de gemeente verwijderd, op kosten van de actievoerders.

Geen verrassing

De brief kwam voor hen niet als een volslagen verrassing. In een eerder gesprek met de gemeente was al duidelijk geworden dat ze vroeg of laat moesten vertrekken. ,,We hebben snel moeten schakelen”, zegt Femke Baum, die sinds een maand op het kampje staat. ,,Onze advocaat is maandag gelijk aan het werk gegaan om een schikkingsverzoek in te dienen.”

Baum en de andere actievoerders willen dat de ontruiming van het kampje wordt uitgesteld. ,,En hopelijk komt in dit geval van uitstel ook afstel. We willen hier niet meer weg. We willen juist allemaal een eigen vak toegewezen krijgen.”

Wanneer de rechter zich toch over het Osse woonwagenbeleid buigt, kan die wat Baum betreft gelijk even naar de toewijzingslijst kijken. Die is volgens haar op dit moment niet eerlijk omdat het voor mensen van boven de 30 bijna onmogelijk is om nog in aanmerking te komen voor een standplaats.

Voorgangers