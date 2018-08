Adriaan de Haas uit Geffen overleden

Adriaan de Haas runde jaren samen met zijn broer het Geffense transportbedrijf, daarnaast had hij samen met zijn vrouw Zus café-zaal 't Haasje. Zoon Erny de Haas nam later 't Haasje over, zoon Harold het transportbedrijf. Erny de Haas: ,,Mijn ouders waren harde werkers en wij groeiden op met het familiebedrijf. Je wist niet anders. Mijn vader heeft in de transportsector glorietijden beleefd, maar hij wist ook hoe het is om mindere tijden mee te maken. In de crisisjaren in de jaren tachtig had het bedrijf het zwaar, maar is het gelukt overeind te blijven." Vorig jaar besloot Harold transportbedrijf te verkopen. Erny de Haas: ,,Dat was een moeilijke beslissing voor mijn broer. Mijn vader vond het moeilijk, maar hij begreep mijn broer wel. Hij stond achter het besluit. Waarschijnlijk juist omdat hij wist hoe het is als je als bedrijf zware tijden doormaakt." Adriaan de Haas was al een paar maanden ernstig ziek. Woensdagavond is er om 19.30 uur een avondwake in de Maria Magdalenakerk in Geffen. De crematiedienst is donderdag 9 augustus om 12.00 uur in Rosmalen.