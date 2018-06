Agenten in opleiding betrappen fietsendief op heterdaad in Oss

Te veel vet geloosd in afvalwater: Oss dreigt met boetes, Padifood belooft beterschap

17:27 OSS - In het afvalwater dat Padifood in het riool loost, zit te veel vet. Het bedrijf in kant- en klaarmaaltijden krijgt van de gemeente Oss vijf maanden om het euvel te verhelpen en aan de regels te voldoen. Lukt dit niet, dan legt ze Padifood boetes op die kunnen oplopen tot een totaal van 33.000 euro.