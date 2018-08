Agenten mishandeld en met bloed in gezicht gespuugd door 38-jarige man in Oss

OSS - In Oss zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere agenten mishandeld, bedreigd en beledigd. De surveillerende politie probeerde een 38-jarige Ossenaar te helpen, totdat hij volledig door het lint ging. Hij spuugde zelfs een mond vol bloed in het gezicht van één van de agenten.

Dat gebeurde rond 03.00 uur in de nacht, op de Molenstraat. De politie surveilleerde vanwege de drukke kermis, die daar vlakbij plaatsvindt, in het centrum van de stad. Op de Molenstraat werden de agenten gewenkt door een groepje kermisbezoekers. Zij wezen al snel naar een bebloede man. Hij zat op de grond en was er niet goed aan toe.

De agenten verleenden eerste hulp. Het was op dat moment nog niet duidelijk wat er met de man was gebeurd. ,,De man keerde zich meteen tegen ons. Hij werd zeer agressief en beledigde ons meermaals met de meest verschrikkelijke ziekte-verwensingen", aldus de Osse politie. Omdat het onderzoek nog loopt, wil die in het midden laten om hoeveel agenten het exact gaat. Het vermoeden van de politie is dat de man zwaar onder invloed was van drank en drugs.

'Zonder enige aanleiding spuugde hij, met een mond vol bloed, in het gezicht van een collega. Hierbij raakte hij de collega vol in zijn gezicht en mond', meldt de politie een paar uur later op Facebook. Toen agenten de bebloede man aan wilden houden, ging deze 'vol in het verzet'. 'Tijdens de aanhouding zijn meerdere agenten mishandeld, bedreigd en beledigd'.

Aangifte

Door alle politie-medewerkers is hiervan aangifte gedaan tegen de man. 'Bij de betrokken collega's heerst ontzettend veel onbegrip en zij zijn allen zeer ontdaan van het gehele voorval', sluit de politie af. De man is ingesloten en zal door de recherche worden verhoord. Ook wordt het prikprotocol gevolgd. Dat is een stappenplan dat gevolgd kan worden na incidenten waardoor een risico op infectie ontstaat.