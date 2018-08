Al dikke 800 stemmen 'Mooiste gebouw van Oss'

Metershoge haas pakt hoofdprijs op zandsculp­tu­ren­fes­ti­val in Oss

8:44 OSS - De 37-jarige Maxim Gazendam uit Kortenhoef mag zich een jaar lang Nederlands beste zandkunstenaar noemen. Die prijs dankt hij aan de metershoge haas die hij maakte voor het zandsculpturenfestival in Oss. De naam van het werk: Be the magic, not the illusion.