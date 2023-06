Al ruim 2800 aanmeldingen voor reünie 100-jarig TBL Oss

Door nederlaag in de nacompeti­tie heeft Mustafa Guler zijn laatste wedstrijd voor Cito gespeeld

Het nacompetitie-avontuur van Cito bleek van korte duur. In de eerste wedstrijd ging het meteen mis. RKGSV kwam op bezoek in Oss en vertrok negentig minuten later met een klinkende 1-4 zege in de tas.