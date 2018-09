Al vroeg drukte bij 42ste en licht veranderd Effe noar Geffe

VideoGEFFEN - Effe noar Geffe was nog maar een uurtje oud of zondagochtend was het al slenteren geblazen in het dorp. Geen wonder gezien het lekkere weer en het scala aan activiteiten tijdens de 42ste editie van het 'nostalgische Brabantse evenement'.