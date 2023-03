Alleen de rechter kan flexwoningen Ruwaard tegenhouden, nog één bezwaar

Blessures krijgen snowboard­cross­ter Nienke Poll uit Nistelrode niet klein, ze maakte dit seizoen haar debuut op het WK

Met zo’n tachtig kilometer per uur glijdt snowboardcrosster Nienke Poll (21) door bochten en springt ze over bulten. Het is soms vallen, opstaan en weer doorgaan. Al kan dat niet altijd. Zo brak ze in 2021 in haar rug, maar dat houdt haar niet tegen.